De douane op Schiphol heeft 1400 kilo tabak in beslag genomen. De tabak werd ontdekt tijdens een gewone controle. De smokkelwaar werd aangetroffen in een zending met pakken cornflakes.

De tabak is inmiddels vernietigd, meldt de douane. De zending cornflakes was afkomstig uit Dubai en had Duitsland als eindbestemming.