In een koel- en opslagbedrijf in het Westland heeft de douane 780 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met ananassen uit Costa Rica.

De partij drugs is vernietigd. Er is niemand aangehouden, aldus de fiscale opsporingsdienst FIOD. Het HARC-team Amsterdam, een samenwerkingsverband van FIOD en douane, onderzoekt de zaak verder.