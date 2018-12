Douane vindt 65 kilo cocaïne in container

De Douane heeft anderhalve week geleden tijdens een controle in de Rotterdamse haven een partij drugs gevonden van in totaal 65 kilo. De 65 pakken cocaïne zaten verstopt in een koelmotor van een container met bananen uit Peru.

De lading was die betreffende dag, woensdag 28 november, binnengekomen met een zeeschip vanuit Panama, aldus het Openbaar Ministerie vrijdag. De bananen waren bestemd voor een fruitbedrijf in Barendrecht, dat niets met de smokkel te maken blijkt te hebben. De drugs zijn inmiddels vernietigd.