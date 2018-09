Douane vindt 62 kilo cocaïne tussen coquilles

De douane heeft tijdens een controle in de Rotterdamse haven 62 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in containers met bananen en coquilles.

Het ging in totaal om drie partijen van 23, 22 en 17 kilo cocaïne die afkomstig waren uit Colombia en Peru.

Twee van de drie containers, gevuld met bananen, waren geladen in Equador en overgeladen in Colombia. De derde container, afkomstig uit Peru, was geladen met de schelpdieren. De containers waren donderdag aangekomen bij een terminal op de Maasvlakte in Rotterdam.