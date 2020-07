In een container in de Rotterdamse haven heeft de douane 508 kilo cocaïne onderschept. De drugs waren verstopt tussen dozen met appels uit Chili en hebben een straatwaarde van bijna 40 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie woensdag.

De appels waren bestemd voor een bedrijf in Schiedam dat volgens het OM vermoedelijk niets te maken heeft met de drugssmokkel. De drugsvondst is dinsdag gedaan, deze partij cocaïne is inmiddels vernietigd.