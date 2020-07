Douane vindt 390 kilo coke in container met cacaobonen

De douane heeft in de Rotterdamse haven bijna 400 kilo cocaïne onderschept. De coke lag tussen zakken met cacaobonen in een container. De straatwaarde van de inmiddels vernietigde partij drugs is ruim 29 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie.

De cocaïne uit deze container halen was niet zonder gevaar. De cacaobonen zorgen voor blauwzuurgas en dat kan bij hoge concentraties dodelijk zijn. Leden van het zogeheten HARC-team, een samenwerkingsverband van douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, werkten dan ook met veiligheidsmiddelen om te voorkomen dat ze bewusteloos zouden raken, aldus het OM.

De container met cacaobonen was bestemd voor een bedrijf in Zwitserland. Het OM denkt dat dat bedrijf waarschijnlijk niets met de smokkel heeft te maken.