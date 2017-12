De douane heeft in de Rotterdamse haven een partij van ongeveer 35 kilo cocaïne onderschept. De drugs werden donderdag tijdens een reguliere controle in een container in de haven aangetroffen.

De container was afkomstig uit Ecuador en had als bestemming Zweden. De drugs zaten in een koelmotor van de container.

Het HARC-team, een samenwerking van politie, douane, FIOD en het OM, heeft een onderzoek ingesteld naar de smokkel.