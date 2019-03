Douane vindt 124 kilo cocaïne bij bakbananen

De douane heeft in IJsselmuiden 124 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten in vier sporttassen die verstopt waren in een container met bakbananen. De cocaïne, met een straatwaarde van ruim 3 miljoen euro, is in beslag genomen en vernietigd, meldde de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) vrijdag.

Het zogenoemde HARC-team, een samenwerkingsverband tussen FIOD, de douane, de Zeehavenpolitie en het OM, onderzoekt de zaak verder. De vondst werd gedaan op 12 maart. Er zijn nog geen mensen aangehouden.