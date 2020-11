Bij een bedrijf in de haven van Vlissingen heeft de douane 475 kilo cocaïne aangetroffen. De straatwaarde van de in beslag genomen drugs wordt geschat op ruim 23 miljoen euro, meldt de douane.

De cocaïne was verborgen in een zending bananen uit Ecuador en is inmiddels vernietigd. De verdovende middelen werden maandag gevonden tijdens een controle met een speurhond en een mobiele scan.