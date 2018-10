De douane heeft deze week in Vlissingen 800 kilo cocaïne gevonden in ladingen met bananen. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.

De eerste partij van 400 kilo cocaïne vond de douane in een container met bananen in de haven van Vlissingen. Later onderschepte de douane bij de controle van een aantal pallets bij een Vlissings bedrijf nog eens 400 kilo cocaïne.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.