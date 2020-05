Douane onderschept 550 kilo cocaïne in haven Rotterdam

De douane heeft in de haven in Rotterdam een partij van 550 kilo cocaïne onderschept. In de afgelopen dagen zijn negen aanhoudingen verricht, maakte het Openbaar Ministerie woensdag bekend.

De drugs werden gevonden in een lege container. Justitie vermoedt dat de verdovende middelen recent zijn meegesmokkeld in een andere container en dat de partij is overgeplaatst in een lege container voor verder transport.

De negen verdachten die zijn aangehouden, lieten zich insluiten op het haventerrein. Hun betrokkenheid wordt onderzocht. De partij drugs is vernietigd.