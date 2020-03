Douane belooft bedrijven maatwerk in coronacrisis

Bedrijven die hun douaneaangifte niet op tijd invullen of niet aan andere verplichtingen kunnen voldoen, kunnen op maatwerk rekenen van de douane. De dienst belooft zich mild op te stellen in de coronacrisis.

Zo krijgen bedrijven alleen een boete voor het nalaten van verplichtingen door het coronavirus als er sprake is van een overtreding, misbruik, opzet of ernstige slordig- of laakbaarheid.

De douane geeft bedrijven op verzoek ook uitstel van betaling als dat nodig is. Dat uitstel geldt tot de 15e dag van de maand ná de maand waarin de verscherpte maatregelen eindigen. Als de maatregelen op 6 april aflopen, betekent dit dat de deadline 15 mei wordt.