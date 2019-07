Douane behoedt reiziger voor ‘foute’ import

Het lijkt erop dat luchtreizigers steeds beter weten wat ze wel en niet mee terug naar Nederland mogen nemen, maar er is nog een wereld te winnen. Uit een peiling in opdracht van de douane onder 400 mensen blijkt dat ruim de helft precies weet hoeveel sigaretten ze mogen invoeren. Ook weten de meesten dat bepaalde schelpen, bijvoorbeeld uit Caribisch Nederland, niet mee naar huis mogen. Maar dat bijvoorbeeld gedroogde kruiden en plantenzaadjes niet zomaar mee terug mogen, is veel minder goed bekend. Winst is dat 67,5 procent van de ondervraagden zegt de regels te gaan checken op een van de mediakanalen van de douane, zoals de Douane Reizen-app.

Het resultaat van de peiling is een indicatie dat de inspanningen van de douane om de regels aan het publiek over te brengen, vruchten afwerpen. Op verschillende manieren kan de reiziger zien wat hij of zij mag invoeren: via de website of via de app. Ook kan met de hashtag #magditmee via Facebook, Twitter of Instagram een vraag worden gesteld aan het ‘social team’ van de douane op Schiphol. Vorig jaar zomer kwamen daar 8000 vragen binnen, zoals: mag mijn roze opblaaspop mee, of: mag ik een zelfgebakken taart meenemen. De app is dit jaar al bijna 120.000 keer gedownload, 29.000 keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Op vijf dagen deze zomer staat in de vertrekhal, na de paspoortcontrole, ook een informatiedesk. Daarop liggen zaken uitgestald die in beslag zijn genomen: laarzen van pythonleer met de slangenkop er nog op, een jas van Siberisch wolvenbont, een berenvel met kop, een blikje krokodillenpaté en een opgezette aap. De spullen trekken veel nieuwsgierige blikken. Wie ze bekijkt, krijgt meteen uitleg.

Schiphol verwacht deze zomerperiode (6 juli tot en met 1 september) 12,8 miljoen passagiers, gemiddeld 220.000 per dag. Die kunnen niet allemaal worden gecontroleerd. Douanier Arno legt uit op welke gronden hij en zijn collega’s sommige reizigers uitkiezen voor controle, terwijl ze met hun koffers richting het poortje ‘niets aan te geven’ gaan. „We kijken naar het totaalplaatje: heeft een reiziger veel spullen bij zich, heeft hij tasjes van duty-freewinkels, waar komt de vlucht vandaan? Uit de VS nemen mensen vaak elektronica mee; is dat meer waard dan 430 euro dan moeten ze belasting betalen. Bij passagiers uit het Verre Oosten zijn we alert op etenswaren.” Ook afwijkend gedrag valt op, als iemand bijvoorbeeld expres door een andere uitgang wil gaan.

Een ouder echtpaar dat net aankomt met een vlucht uit Istanboel moet de koffers laten scannen en vervolgens openmaken. In hun bagage blijken veel te veel sigaretten en allerlei verboden etenswaren te zitten, zoals worsten. Er wordt proces-verbaal opgemaakt en het paar zal moeten betalen. Wie zo’n situatie wil vermijden, moet de app raadplegen, aldus de douanier.