Dossiers vermisten internationaal verspreid

De politie gaat dossiers van tientallen langdurig vermiste Nederlanders naar Interpol doorsturen. Door meer gegevens uit te wisselen via de internationale politieorganisatie, wordt de kans groter dat er duidelijkheid komt over het lot van een vermiste. „Het is de laatste strohalm die wij kunnen bieden”, zegt een woordvoerder van de politie, na berichtgeving van het AD.

De dossiers kunnen bijvoorbeeld van pas komen als in een ander land een onbekende dode wordt gevonden. De komende tijd gaat het Landelijk Bureau Vermiste Personen bekijken welke zaken het meest kansrijk zijn. De dossiers moeten wel aanknopingspunten bevatten. Los van het signalement zoals DNA, vingerafdrukken of gegevens over het gebit. „Alleen op basis van die drie kenmerken kun je iemand met zekerheid identificeren.”

In sommige gevallen zal de politie verouderingsfoto’s meesturen die bij benadering tonen hoe iemand die al jaren spoorloos is er nu uitziet.

Hoeveel dossiers naar Interpol gaan, is nog niet bekend. „Misschien wel een stuk of honderd”, schat de woordvoerder. Hij verwacht dat het op zijn minst maanden gaat duren om de dossiers tegen het licht te houden.