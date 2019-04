„Dossiers Jeugdzorg Utrecht niet veilig”

Dossiers van Bureau Jeugdzorg Utrecht over duizenden kwetsbare kinderen zijn niet veilig. Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek, aangezwengeld door twee klokkenluiders.

Volgens RTL is er uiterst gevoelige informatie in de stukken te vinden „zoals psychische stoornissen, details over seksueel misbruik en zelfs zelfmoordpogingen”.

Het gaat in totaal om 3278 dossiers van 2702 kinderen, aldus RTL Nieuws, van wie zo'n driekwart beneden de achttien jaar. De volledige namen en geboortedata staan erin. „In de dossiers worden de thuissituaties van probleemgezinnen tot in detail beschreven”, zegt RTL.

Bureau Jeugdzorg Utrecht veranderde volgens RTL in 2015 zijn naam in Samen Veilig Midden-Nederland (SAVE). De organisatie verlengde de domeinnaam van de website niet, waardoor iedereen de website kon overnemen en zich inzage kon verschaffen in de dossiers. De domeinnaam van de oude website werd geregistreerd door de twee klokkenluiders, die vervolgens RTL Nieuws alarmeerden over onzorgvuldigheid in de zorgsector.