Dorpsbelang Renswoude schuift aan bij coalitieonderhandelingen CU en VVD

De ChristenUnie en de VVD hebben in Renswoude op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord.

Omdat beide partijen voor de kleine zelfstandige gemeente een sterk en eensgezind lokaal bestuur belangrijk vinden, hebben zij voor bredere steun in de gemeenteraad een derde partij, Dorpsbelang Renswoude, gevraagd bij de besprekingen aan te schuiven. Elementen uit het verkiezingsprogramma van Dorpsbelang Renswoude worden in het coalitieakkoord opgenomen. De CU heeft vier van de elf zetels in de gemeenteraad, de VVD en Dorpsbelang beide twee. In het vorige college bezetten CDA en SGP de wethoudersposten.