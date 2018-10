‘Dorestad’ bouwt Vikingschip met drakenkop

In de stadshaven van Wijk bij Duurstede, het voormalige Dorestad, ligt over ruim twee jaar een heus Vikingschip.

Achttien vrijwilligers bouwen het vaartuig, dat zal worden gebruikt voor tochten en voor educatie over vroeger tijden. De kiel van het schip ligt al klaar in een voormalige sporthal die sinds april als timmerwerkplaats dient. „Dat is de wervelkolom”, zegt projectleider Coos van den Hoek. „Daaromheen bouwen we alles op.”

De voor- en de achtersteven zijn inmiddels ook klaar. Het schip wordt 14 meter lang en 3,5 meter breed, de masthoogte 7 meter.

De vrijwilligers bouwen een kopie op ware grootte van de Skuldelev 3, een handelsschip dat gevonden is in de haveningang bij Skuldelev in Denemarken en nu in het Vikingschipmuseum in de Deense stad Roskilde te bezichtigen is.

Handelsplaats

Schepen van dit type deden in de vroege middeleeuwen veelvuldig de omgeving van Wijk bij Duurstede aan voor de handel. Aan de Kromme Rijn lag toen Dorestad, een van de belangrijkste handelsplaatsen in Noordwest-Europa.

„Het schip wordt een mooie blikvanger. In samenwerking met het plaatselijke museum maken we de historie van Wijk bij Duurstede zichtbaar”, aldus Van den Hoek.

De Wijkse Skuldelev 3 wordt volledig van eikenhout gebouwd. Het bouwteam benut de expertise van het museum in Roskilde. Dat maakte rond 1980 al een replica. Nu werkt het aan een nieuwe kopie, omdat de oude na ruim 35 jaar aan vervanging toe is.

Elke doordeweekse ochtend wordt er verder gebouwd aan het Vikingschip. Alle leden van het bouwteam zijn minstens twee vaste morgens in de week present. De meesten zijn gepensioneerd. Onder hen zijn bouwvakkers en meubelmakers, maar ook een orthopedisch chirurg, een huisarts, een bankdirecteur, een schooldirecteur en een boswachter.

Krommerijnder

Enkelen deden ervaring op met een eerder project: ze bouwden een Krommerijnder. Deze trekschuit vaart nu regelmatig met groepen tussen Wijk bij Duurstede en Cothen. „Een toeristische trekpleister”, zegt Van den Hoek.

De projectleider is enthousiast over Vikingschepen. „Voor die tijd hadden ze een hoge graad van perfectie. Ze waren goed gestroomlijnd. De Vikingen voeren er de halve wereld mee af, van Amerika tot Istanbul en alles daartussen. Schepen bouwen konden die Vikingen, en dat helemaal met bijlen en beitels.”

Van één onderdeel is nog niet bekend hoe het er uit komt te zien. De voorsteven van het Vikingschip wordt voorzien van een drakenkop van ongeveer een halve meter. „Zo’n kop werd speciaal voor elk schip ontworpen”, aldus Van den Hoek.

Er is een wedstrijd uitgeschreven. „Het mooiste ontwerp wordt gemaakt en op het schip geplaatst. Als het maar uniek is, dreigend, maakbaar, passend bij de tijd van toen en passend bij Dorestad.”

Handelsschepen als de Skuldelev 3 hadden geen drakenkop, bekent Van den Hoek. „De kop moet er dus wel op en af kunnen. De drakenkoppen zaten op de schepen waarmee de Vikingen op rooftocht gingen. Dorestad hebben ze negen keer geplunderd. In zo’n rijke havenstad was ook wel wat te halen. Het algemene beeld van Vikingschepen is nu eenmaal dat er een drakenkop op zit. We doen dus een concessie. Als je een Vikingschip laat zien, moet die een drakenkop hebben.”