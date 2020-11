Dordtenaar door het dolle: ramt politieauto’s, geeft kopstoot

Een 32-jarige man uit Dordrecht die een man bedreigde en een kopstoot gaf, een vrouw sloeg en meerdere politieauto’s ramde is zaterdag in zijn woonplaats aangehouden. De man was volgens de politie door het dolle heen en kon alleen met pepperspray en door meerdere agenten tegelijk onder controle worden gebracht.

De man belde volgens de politie rond 17.10 uur aan bij een huis aan de Prinses Marijkestraat, waar bekenden van hem waren. Hij zou direct ruzie hebben gezocht en de man des huizes een kopstoot hebben gegeven. Toen diens vrouw ertussen sprong om de boel te kalmeren, kreeg zij een klap in haar gezicht. Ook zei de 32-jarige man dat hij een vuurwapen ging halen en gebruiken. Daarop werd de politie gebeld.

De man sprong in zijn auto en reed weg, met meerdere politieauto’s achter zich aan. Op de Transvaalstraat ramde hij voor de eerste keer een politieauto, wat een gebroken spiegel en vernielde deur opleverde. De twee agenten in de auto bleven ongedeerd.

Na een korte „dollemansrit” reed de man op een rotonde tegen een auto, waarvan de bestuurster ongedeerd bleef, en reed zich spookrijdend klem op de Meerkoetstraat. Politieauto’s voor en achter hem blokkeerden de weg. De man gaf echter vol gas en reed frontaal tegen de politieauto voor hem. Ook de twee agenten in dit voertuig bleven ongedeerd.

De man stapte uit en „ging als een bezetene in gevecht met iedere agent die op hem af kwam”, meldt de politie. Nadat pepperspray was gebruikt kon de man onder controle gebracht worden. Verschillende agenten liepen kneuzingen, blauwe plekken en andere verwondingen op en moesten door een arts gecontroleerd worden. De verdachte zit vast.