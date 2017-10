Dordrechts museum krijgt 13 werken cadeau

Het Dordrechts Museum heeft dertien werken van de hand van Jan Beutener (1932, Maarssen) gekregen uit de privécollectie van kunstverzamelaar Cees Röling.

„Voor een tentoonstelling in 1999 gaf ik werken uit mijn collectie in bruikleen en bleef daarna contact onderhouden met het museum. Met de overdracht van deze dertien werken worden deze lang bestaande contacten bevestigd, dat doet mij enorm goed”, aldus Röling maandag na de overdracht.

Museumdirecteur Peter Schoon kan zijn plezier niet op: „Geweldig! We zijn hier heel blij mee. Het werk van Jan Beutener past erg goed in onze collectie.” Burgemeester Wouter Kolff is er ook erg gelukkige mee: „Particuliere schenkers legden in 1842 de basis voor de collectie van het Dordrechts Museum. Nu zijn schenkingen van betrokken verzamelaars voor het museum nog steeds van onschatbare waarde. Zij zorgen er mede voor dat de collectie blijft groeien, ook met interessante hedendaagse werken”.