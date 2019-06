Dordrechts Museum koopt schilderij Gainsborough

Het Dordrechts Museum heeft een schilderij gekocht van de Engelse schilder Thomas Gainsborough (1727-1788). Het gaat om het schilderij Landschap met twee koeien bij een herder en melkmeid, dat mede is verworven met het oog op de tentoonstelling In het licht van Cuyp, die volgend jaar wordt gehouden.

Gainsborough was een van de eerste schilders die zich door Aelbert Cuyp liet inspireren. Het Dordrechts Museum eert Dordtenaar Cuyp volgend jaar. Het is dan vierhonderd jaar geleden dat de vermaarde schilder werd geboren. In zijn tijd was Cuyp alleen in zijn geboortestad bekend. Pas na zijn dood in 1691 werd hij beroemd. In de achttiende eeuw ontdekten Engelse verzamelaars en kunstenaars zijn werk. Een ware Cuyp-rage kwam vanaf circa 1750 op gang.

Het schilderij van Gainsborough is mede dankzij een aantal sponsors aangekocht. Het museum heeft 420.000 euro betaald voor het schilderij. Het doek is vanaf 21 juni in het museum te zien.