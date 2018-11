Dordrechts Museum eert tekenaar Otto Dicke

Het honderdste geboortejaar van tekenaar en illustrator Otto Dicke is voor het Dordrechts Museum aanleiding voor een eerbetoon. Vanaf zondag 9 december is er in het museum een overzicht te zien van het werk van de Dordtse kunstenaar.

Otto Dicke (1918-1984) leerde zichzelf tekenen. Volgens het Dordrechts Museum bereikte hij daarin een verbluffend niveau. Zijn voorbeelden waren Rembrandt, Daumier en de impressionisten.

Zijn oeuvre is veelzijdig. Dicke maakte vrij werk, cartoons, boekillustraties en mozaïeken voor scholen en kerken. Ook landschappen, figuurstudies, stadsgezichten en stillevens zijn onderdeel van het voornamelijk getekende oeuvre. Hij tekende vaak in zijn geboortestad Dordrecht, maar ook in de polders rond de stad en langs de rivieren.

Vanaf de jaren vijftig werd hij bekend door zijn reclametekeningen voor onder meer KLM, illustraties bij verhalen van Simon Carmiggelt en tekeningen voor de VARA-gids. Met stadsgenoot Kees Buddingh’ maakte hij jarenlang stripverhalen voor een aantal kranten. In 1981 werd hij benoemd tot ereburger van Dordrecht.

De tentoonstelling is te zien tot en met 26 mei volgend jaar.