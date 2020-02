Dordrecht Wereldbomenstad dankzij goed beheer

Dordrecht is onlangs uitgeroepen tot Wereldbomenstad. Het is de eerste Nederlandse stad die dit predicaat ontvangt.

Volgens Lisette van Soest, groenbeheerder van de gemeente Dordrecht, heeft de titel niet alleen te maken met de hoeveelheid bomen, struiken en bloemen in een gemeente, maar vooral met het beleid dat wordt gevoerd. „De belangrijkste eisen voor de erkenning zijn dat een stad de verantwoordelijkheid voor haar bomen regelt, er goede regels voor het bomenbeheer zijn vastgesteld, dat een stad haar bomenbestand goed in beeld brengt en er voldoende geld voor beleid is.”

De titel is toegekend door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde naties (FAO) en de Amerikaanse Arbor Day Foundation, een non-profit organisatie voor natuurbehoud en onderwijs.

Dordrecht werd in de afgelopen periode door de twee organisaties gevraagd om mee te dingen naar de titel. Na het binnenhalen van de titel kreeg de stad de nodige loftuitingen. „Wij waarderen het werk van Dordrecht op het gebied van bomen”, zei Hiroto Mitsugi, adjunct-directeur van de afdeling Bosbouw van de FAO. „Dordrecht sluit zich aan bij steden over de hele wereld die werken aan goede en gezonde stadsparken”, meldde Dan Lambe, voorzitter van de Arbor Day Foundation.

Het programma Tree Cities of the World van FAO en de Arbor Day Foundation probeert steden te stimuleren om goed voor hun bomen te zorgen. Steden die voldoen aan de eisen worden in het zonnetje gezet. Tot nu toe zijn steden in zeventien landen uitgeroepen tot Wereldbomenstad. Daaronder zijn Parijs, Milaan, Lissabon, Glasgow, Toronto, New York en Nairobi. De Verenigde Staten is koploper met het aantal steden dat de erkenning kreeg. België, Duitsland en Luxemburg ontbreken op de lijst.

Hoosbuien

Dordrecht kreeg veel positieve reacties op de titel. „Het is een erkenning dat we goed bezig zijn, het geeft een bepaalde status”, constateert Van Soest. „Het gaat er niet in de eerste plaats om dat we te pas en te onpas bomen en struiken poten, maar vooral dat we ons beleid op orde hebben. Dat we goed kijken welke bomen we weghalen, welke bomen daarvoor in de plaats komen en welke exemplaren we per se willen behouden. We kijken daarbij ook om welke bomen het gaat. Bij de hoosbuien van tegenwoordig heb je niet zoveel aan een troosteloos boompje. Daarom kiezen we voor bomen met een flinke waterafvang. Bovendien kijken we naar de CO²-opname van bomen.”

Afgelopen najaar haalde Dordrecht de pers met een nieuwe manier van bomenonderhoud: het zogenaamde ploffen. Op meerdere locaties in de stad werd de grond rond bomen losgemaakt, waarna er lucht in werd ingeblazen. Tegelijk werd voeding de grond in gespoten. Doel is om bomen vitaler en sterker te maken. Deze aanpak moet er ook voor zorgen dat de wortels naar beneden groeien, zodat schade aan de bestrating wordt voorkomen.

Kastanjes

Zelf is Van Soest erg te spreken over de aanpak van de kastanjebomen aan de Wolwevershaven in het historische centrum. „Een aantal kastanjes moest vervangen worden. We hebben de bomen in groot formaat teruggezet. We hebben de nieuwe kastanjes in betonnen bunkers gezet, zodat ze optimaal kunnen groeien. Ook hebben we de grond behandeld om de groei extra te stimuleren. Het resultaat is prachtig.”

Van Soest. „We doen er alles aan om dit niveau vast te houden. Zolang we niet te maken krijgen met bezuinigingen moet dat lukken. Maar daar heb ik alle vertrouwen in: groen en duurzaamheid worden steeds belangrijker.”

Dordrecht gaat de komende tijd de eretitel meer bekendheid geven, onder meer door het predicaat op te nemen op vlaggen in de stad.