Dordrecht steggelt over komst beeld Willem van Oranje

De mogelijke komst van een standbeeld van Willem van Oranje zorgt voor verdeeldheid in Dordrecht.

Tegenstanders proberen via een petitie te voorkomen dat in de ”stad van Johan en Cornelis de Witt” een plek wordt ingeruimd voor de Vader des Vaderlands. Inmiddels laten ook voorstanders zich horen.

Het ontwerp voor het standbeeld is al gemaakt en de plaatsing in de Hofstraat, vlak bij museum Het Hof van Nederland, staat gepland voor komend jaar. Dat is tegen het zere been van enkele inwoners die de petitie ”Ik Willem niet” startten.

Lynchpartij

„Dordrecht is de stad van Johan en Cornelis de Witt”, zegt oud-PvdA-raadslid Wouter van der Spoel, een van de initiatiefnemers. „In de stad staat al vele jaren een prachtig standbeeld van de gebroeders. Inwoners zijn trots op wat ze hebben gedaan. Ze streden tegen het Oranjehuis. Dat hebben ze met de dood moeten bekopen. Ze werden gelyncht door het volk en daar waren de prinsgezinden bij betrokken.

Natuurlijk heeft Willem van Oranje goede dingen gedaan, maar het getuigt niet van respect om uitgerekend in Dordrecht een standbeeld van hem te plaatsen.”

De petitie is inmiddels ruim 900 keer ondertekend. „Om een burgerinitiatief in te dienen, zijn 300 handtekeningen nodig. Die hadden we binnen 48 uur, dus we zijn met vlag en wimpel geslaagd.”

Vorige week bood Van der Spoel de handtekeningen aan burgemeester Kolff aan. Een raadscommissie bespreekt de petitie binnen twee weken. De initiatiefnemers lichten dan hun petitie toe. Een maand later hakt de gemeenteraad de knoop door.

Ik Willem wel

Inmiddels roeren ook voorstanders van het standbeeld zich. Zo startte de petitie ”Ik Willem wel”, die inmiddels steun kreeg van ruim 200 sympathisanten. Bert Staat, tot maart voorzitter van de CU/SGP-fractie, staat vierkant achter de komst van het standbeeld. „Het Oranjehuis draag ik een warm hart toe. Ik ben het niet altijd met hem eens, maar het vorstenhuis is ons door God gegeven. Ik vind de petitie ”Ik Willem niet” een betreurenswaardig initiatief.”

Staat keurt de lynchpartij op de gebroeders De Witt af. „Natuurlijk, dat had nooit mogen gebeuren. Maar het gebeurde zo’n honderd jaar nadat Willem van Oranje leefde. Het een heeft niets met het ander te maken.”

Hans Berrevoets is het met Staat eens. De voorzitter van het Platform Dordtse Kerken benadrukt dat het standbeeld van Willem van Oranje past bij het verhaal van de Eerste Vrije Statenvergadering van 19 juli 1572. „Toen werd in Dordrecht gekozen voor Willem van Oranje als stadhouder. Daarom hoort het standbeeld bij nieuwe museum Het Hof van Nederland, dat Koning Willem-Alexander in april 2015 tijdens Koningsdag opende.”

Als voorzitter van het Platform Stedelijke Herdenking vroeg Berrevoets jaren geleden al aandacht voor belangrijke feiten in de Dordtse geschiedenis. „Van de gemeente kreeg ik medewerking om de Dordtse Historische Kalender te publiceren onder de vleugels van het gemeentearchief. De toenmalige directeur Ineke Middag en ik vonden in 2011 al dat Willem van Oranje in Dordrecht zichtbaar zou moeten zijn vanwege de Vrije Statenvergadering en de plannen voor Het Hof van Nederland.”

Berrevoets juicht een debat over „de toekomst van het verleden” toe. „De gebroeders De Witt verdienen meer aandacht in hun geboortestad Dordrecht. Ik heb ooit een pleidooi gehouden voor een Johan en Cornelis de Witt-wandeling. Maar: Willem van Oranje en de broers leefden in een andere tijd. Tussen de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572 en de moord op Johan en Cornelis zit precies een eeuw. Helaas is die nuance in het debat zoek. Bovendien missen de tegenstanders de link tussen Het Hof van Nederland en Willem van Oranje.”

Staat constateert dat het onderwerp de inwoners bezighoudt. „Het lééft. Veel mensen hebben moeite met de actie om het standbeeld niet te plaatsen. Zeker in de gereformeerde gezindte bestaat veel sympathie voor het Oranjehuis.”

Of de tegenstanders een meerderheid vinden in de gemeenteraad? „Ik denk het niet en ik hoop het niet. Ik verwacht dat het standbeeld er gewoon komt.”