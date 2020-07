Dordrecht in Verzet doet oproep ‘massaal de straat op te gaan’

Actiegroep Dordrecht in Verzet roept mensen via hun Facebookpagina op „massaal naar Dordrecht te komen” en vanaf 13.00 uur naar onder meer het Weitzigtpark, het Stadhuisplein en het Groothoofd te trekken. „We verwachten enkele honderden mensen”, aldus een woordvoerder van de actiegroep.

De club wilde zondag demonstreren tegen de spoedwet die momenteel in ontwikkeling is en tegen de 1,5 metersamenleving. Maar die protestactie werd door de gemeente verboden. In eerste instantie leek de actiegroep zich daarbij neer te leggen, maar zondagmiddag plaatste zij toch een oproep naar Dordrecht te komen.

Volgens een gemeentewoordvoerder is het nog altijd rustig in de stad.