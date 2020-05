Doosje van Sovjetkrijgsgevangene in Kamp Amersfoort gevonden

Voor het eerst is een persoonlijk eigendom gevonden van een van de honderd Sovjetkrijgsgevangenen, die in de Tweede Wereldoorlog werden opgesloten in Kamp Amersfoort. Het gaat om een handgemaakt sigarettendoosje, vrijwel zeker vervaardigd uit een Duits etensblik. Kamp Amersfoort spreekt van een „adembenemende vondst” en een „unicum.”

Het sigarettenblikje is kortgeleden gevonden bij graafwerkzaamheden bij de Politieacademie in Leusden, direct naast het terrein van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort. De grondwerkers vonden twee losse stukken metaal, die bij elkaar bleken te horen. Het doosje is gegraveerd en voorzien van cyrillisch schrift. Op het blikje staat de naam van de gevangene en waarschijnlijk zijn geboortedatum.

De Sovjetsoldaten werden in 1941 krijgsgevangen gemaakt aan het Oostfront en op transport gesteld naar Nederland. Daar leefden ze in erbarmelijke omstandigheden. In 1942 executeerden de Duitse bezetters de overgebleven 77 mannen, een van de grootste massa-executies in Nederland tijdens de oorlog.

De Sovjetkrijgsgevangenen liggen nu begraven op het Sovjet Ereveld naast Kamp Amersfoort. Het zijn grotendeels onbekende mannen. De Stichting Sovjet Ereveld is opgetogen over de vondst, omdat door het doosje mogelijk meer bekend wordt over herkomst van de slachtoffers.