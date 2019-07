Vlakbij Rotterdam The Hague Airport is woensdag een doos met draadjes eruit op straat gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) nam poolshoogte en constateerde dat er vuurwerk in zat, zegt de Marechaussee. Het pakketje is meegenomen.

Het is niet bekend wie de doos er heeft neergelegd en waarom. Het pakketje lag op de Linatebaan.