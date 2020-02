Doorzoeking bij Haags raadslid om lekken

De politie heeft donderdag een inval gedaan in het huis en het kantoor van Arnoud van Doorn, de fractievoorzitter van de Haagse partij van de Eenheid. Dat zegt hij zondag op sociale media. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er inderdaad een zoeking is gedaan bij „een Haags gemeenteraadslid”.

Volgens de woordvoerster is dat gedaan in een onderzoek naar lekken van informatie uit een vertrouwelijke bespreking tussen de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, met de fractievoorzitters in de Haagse gemeenteraad. Dat gesprek ging over de kandidaat die waarnemend burgemeester in Den Haag zou worden. „Dat is schending van het ambtsgeheim”, stelt de zegsvrouw. De opnames kwamen bij Omroep West terecht, waardoor de naam van Johan Remkes als waarnemend burgemeester op straat belandde. Ook bleek uit die opnamen dat Smit geen hoge pet op had van de kwaliteit van de debatten in de Haagse gemeenteraad.

Een smoes volgens Van Doorn, die deze verklaring „totale onzin” noemt. Volgens hem heeft het te maken met een artikel in Het Parool waarin wordt gesproken over een onderzoek naar buitenlandse financiering van islamitische instellingen. Hij zegt dat hij in dat stuk wordt genoemd als fondsenwerver voor islamitische organisaties. Van Doorn, die eerder namens de PVV in de Haagse raad zat, bekeerde zich in 2013 tot de islam. Volgens de politicus zijn zogeheten gegevensdragers in beslag genomen.

De gemeenteraad en de provincie Zuid-Holland hebben aangifte gedaan van lekken.