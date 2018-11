Doorstartplan ziekenhuizen ligt bij curator

Cardiologie Centra Nederland (CCN) heeft bij de curator een doorstartplan ingediend voor de failliete IJsselmeerziekenhuizen. Die gaan in dat nieuwe plan verder onder de naam Zuiderzee Netwerk Ziekenhuis (ZNZ). De patiëntenraden staan erachter, meldt CCN. Een woordvoerster van de overnamekandidaat bevestigt dat CCN een bod heeft neergelegd maar wil niet zeggen om welk bedrag het gaat.

Het plan biedt een „zo breed mogelijk palet aan zorg op alle vier de locaties Lelystad, Emmeloord, Dronten, Urk”. Insteek is: zorg zo dichtbij mogelijk. Daartoe wil ZNZ met alle zorgpartners in de regio afspraken maken. De patiënt kan daardoor terecht op alle vertrouwde adressen van de IJsselmeerziekenhuizen, ook voor zogenoemde laagcomplexe spoedzorg, zegt de nieuwe organisatie ZNZ. Als de minister met extra geld komt, kan ook de complexe spoedeisende hulp én de verloskunde er komen.

Cardiologie Centra Nederland (CCN) is een publiek-private organisatie die cardiologische zorg aanbiedt op vijftien locaties in Nederland. Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de bankroete Flevolandse ziekenhuizen.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft al gezegd dat hij desnoods geld bijlegt om een doorstart mogelijk te maken. Hij vindt dat in elk geval Lelystad spoedhulp en verloskundige zorg moeten blijven houden.