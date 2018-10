„Doorstart Slotervaart lastig”

Meerdere partijen zijn geïnteresseerd in een (gedeeltelijke) overname van het failliete ziekenhuis Slotervaart in Amsterdam. Het zijn er al zeker meer dan drie, maar exacte aantallen wil de woordvoerder van het ziekenhuis niet geven. De curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot hebben inmiddels extra menskracht ingeschakeld om de mogelijkheden serieus te onderzoeken. Veel tijd is er niet en het is een ingewikkelde situatie.

„Dat maakt een doorstart lastig”, aldus de zegsman van het bankroete hospitaal. De curatoren nemen de interesse voor het ziekenhuis serieus, maar willen patiënten en medewerkers geen valse hoop geven.

Wie zich hebben gemeld, wil hij niet toelichten. Intussen moet de afbouw van de nog lopende poliklinische zorg in het Slotervaart gewoon doorgaan. De patiënten moeten in de periode dat de artsen en medewerkers van het Slotervaart nog actief zijn aan collega’s elders worden overgedragen.