Doorstart gloort voor Beekman Klinieken

De Beekman Klinieken voor plastische chirurgie en cosmetische behandelingen gaan zo goed als zeker een doorstart maken. De bv, die vestigingen in Lelystad, Emmeloord en Hilversum had, ging in november bankroet. De kliniek kwam geld tekort en de financier zag er geen brood meer in.

Er moet nog wel heel veel geregeld worden voor de doorstart, aldus curator Robert de Lauwere na een bericht in vakblad Medisch Contact. „Het gaat natuurlijk niet vanzelf.” De Lauwere bevestigt dat met arts Werner Beekman, die minderheidsaandeelhouder was, is afgesproken dat hij de activiteiten in eigen beheer in een eigen bv voortzet. Beekman kan ook uit de faillissementsboedel putten.

De Beekman Klinieken zaten eerder, als zelfstandige organisatie, onder meer in het vorig jaar failliet verklaarde MC Zuiderzee in Lelystad. De werkzaamheden daar werden daarna elders in de stad voortgezet. Daarop was er nog enige tijd onenigheid met ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk, dat taken van het Zuiderzee had overgenomen, over de werving van patiënten en het inzien van dossiers.