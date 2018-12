Doorrijder vrijgelaten na fataal ongeval

De 37-jarige Bosschenaar die zondag werd aangehouden omdat hij was doorgereden na een aanrijding die het leven eiste van een zeventienjarig meisje, is vrijgelaten. De huidige verdenking is onvoldoende om hem langer vast te houden, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie dinsdag weten.

Er is vooralsnog onvoldoende bewijs voor dood door schuld. De politie verdenkt hem alleen van doorrijden na een ongeval, aldus de woordvoerder.

Het meisje werd in de nacht van zaterdag op zondag geschept door een auto waarvan de bestuurder doorreed. De vermoedelijke veroorzaker werd later op zondagochtend gezien en aangehouden in een beschadigde auto. Op het moment van zijn aanhouding was hij onder invloed van alcohol en in de auto werd ook een kleine hoeveelheid hennep aangetroffen. Of de man ook onder invloed was tijdens het ongeluk moet nog worden vastgesteld.

Zijn advocate Tineke van der Zanden vertelde dinsdag in het Brabants Dagblad dat de man in shock is geraakt toen hij het meisje zag liggen en in paniek is vertrokken. Ze wilde dinsdag geen nader commentaar geven.