‘Doorrijder’ overlijdt na nog een botsing

Een 27-jarige Hagenaar is om het leven gekomen nadat hij in de nacht van zaterdag op zondag met zijn auto tegen een paal was geknald. Volgens de politie was hij er vlak daarvoor met hoge snelheid vandoor gegaan nadat hij op de Rietvoorndaal in zijn woonplaats met een andere auto in botsing was gekomen.

Hij botste op de Margaretha van Hennebergwerg op de paal. Hij werd daar door omstanders uit zijn auto gehaald. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar in de loop van de nacht overleden.

De politie heeft vanwege het andere ongeluk zijn auto in beslag genomen voor onderzoek.