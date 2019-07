Een man van 63 uit Hillegom zit vast omdat hij maandagavond is doorgereden na een ongeval in ’s-Heerenhoek (Zeeland). De man botste met zijn auto tegen een motor. De motorrijder belandde in de berm en is gewond naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie dinsdag.

Dankzij tips van ooggetuigen kon de politie de doorrijder enige tijd later in Borssele oppakken. De automobilist bleek te veel te hebben gedronken. Zijn rijbewijs is ingenomen.