Doorrijder ongeval Stampersgat opgepakt

De politie heeft een 44-jarige man uit Hoeven aangehouden voor het ongeval bij het Brabantse Stampersgat waarbij een man op een elektrische driewielfiets zwaargewond raakte. Het 55-jarige slachtoffer uit Dinteloord werd zondagochtend vroeg door voorbijgangers gevonden op de Noordzeedijk tussen Stampersgat en Dinteloord en is overgebracht naar het ziekenhuis. De veroorzaker van het ongeval was doorgereden.

Op de plek van het ongeluk vond de politie een mechanische buitenspiegel en een wieldop van een Ford Focus. Dankzij een tip kon de politie de veroorzaker van het ongeval aanhouden. Uit een blaastest bleek dat de Hoevenaar te veel had gedronken. Hij is meegenomen naar het bureau. De auto is in beslag genomen voor nader onderzoek.