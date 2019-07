Doorrijder ongeval Rotterdam had gedronken

De automobilist die is aangehouden voor het verkeersongeval dat maandagavond in Rotterdam een vrouw en haar hond het leven kostte, had gedronken. Dat heeft een blaastest uitgewezen, meldt de politie. De 56-jarige Rotterdammer zit vast.

Het 70-jarige slachtoffer en het dier werden geschept op de Gordelweg. Hulpverleners reanimeerden de Rotterdamse vrouw, maar later is ze toch overleden. De verdachte reed door en werd korte tijd later alsnog aangehouden.

Bij het onderzoek op de Gordelweg is een drone van de brandweer gebruikt „om goede overzichtsbeelden te maken”.