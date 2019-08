Doorrijder ongeluk Breda biedt excuses aan

De 28-jarige Ouassim Z. heeft vrijdag in de rechtbank in Breda zijn excuses aangeboden aan de 79-jarige vrouw die hij aanreed. Ook deed hij dit aan haar familie. De Bredanaar heeft bekend dat hij op 28 april in Breda de vrouw overreed en dat hij daarna doorreed.

Het ongeluk zorgde voor veel ophef toen de politie in mei beelden van de aanrijding verspreidde. Daarop was te zien hoe de vrouw met een rollator de Hamdijk wilde oversteken en werd aangereden en overreden. Tien dagen na het ongeluk meldde de man zich bij de politie. Z. wordt officieel verdacht van een poging tot doodslag.

Met de bejaarde vrouw gaat het nu redelijk goed, zei haar dochter vrijdag. De advocaat van Z. vroeg de rechtbank of Z. zijn proces in vrijheid mag afwachten. De rechtbank besloot echter dat de man vast blijft. In elk geval tot 19 november, dan is de inhoudelijke behandeling van de zaak.