De politie is nog altijd op zoek naar de bestuurder van de auto die op zondag 15 september een vrouw doodreed. Het ongeluk gebeurde op de Elzentlaan in Eindhoven. De bestuurder van de auto reed door na het ongeluk en is nog altijd niet opgespoord, meldt de politie.

De vrouw, die op een scooter reed, had hoofdletsel en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze een dag later aan haar verwondingen.