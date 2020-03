Doorgaan SAIL is nog onzeker

De organisatie van SAIL Amsterdam beslist uiterlijk half mei of de tiende editie van het scheepvaartspektakel doorgang kan vinden. De beslissing zal worden genomen in nauw overleg met de gemeente Amsterdam, de GGD en het RIVM, laat de organisatie weten aan het ANP. „Veiligheid en gezondheid gaan altijd voor.”

De jubileumeditie van SAIL staat gepland voor 12 tot en met 16 augustus. Vooralsnog gaan de voorbereidingen door, „waarbij we ons terdege realiseren dat de veiligheid en gezondheid altijd voorgaan. We houden met alle denkbare scenario’s rekening en onderzoeken of het nog mogelijk is SAIL2020 op een verantwoorde wijze te organiseren”, aldus een woordvoerder.