Doorbraak na moord op Reduan B.

De snelle arrestatie afgelopen weekend van de 41-jarige Shurandy S., vermoedelijke moordenaar van Reduan B. (41), is een welkome opsteker voor de politie.

Aan de bureaus van de Amsterdamse recherche zullen zaterdag kreten van opluchting zijn gehoord. Vrijdagavond pakte een arrestatieteam de 41-jarige Shurandy S. op. Die zou verbleven hebben in een woning in Hilversum. S. wordt verdacht van de moord donderdag op Reduan B. op de Tt. Melissaweg in Amsterdam-Noord. B. is de broer van kroongetuige Nabil B. Het is tamelijk uniek dat zich binnen zo korte tijd kennelijk een doorbraak in een liquidatiezaak voordoet.

Nabil B. heeft, maakte justitie anderhalve week geleden bekend, belastende verklaringen afgelegd tegen misdadigers binnen de zogeheten Mocro Maffia. De moord op Reduan B. –die zich afzijdig zou hebben gehouden van misdaad– wordt allerwegen gezien als wraakactie tegen Nabil B.

De politie wist na de moord op Reduan B. DNA van de verdachte op te sporen. Dat kwam overeen met DNA in de DNA-databank en leidde naar Shurandy S. Ook heeft de politie camerabeelden van S. Die komen van camera’s in het beletteringsbedrijf van Redouan B. Daar werd hij vermoord. Dinsdag publiceerde de politie beelden waarop kleding van S. is te zien.

Bronnen in het criminele milieu linken S., aldus Het Parool, aan criminelen van Antilliaanse origine uit Amsterdam-Zuidoost die van een reeks liquidaties worden beschuldigd. Onder wie leden van de gewezen rapgroep Green Gang.

Afgelopen weekend hield de politie ook twee vermoedelijke handlangers van hoofdverdachte Shurandy S. aan. Een 34-jarige man werd in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt op de A13 bij Rijswijk. Zaterdagmorgen arresteerde de politie een 31-jarige man ergens in het Westland.

Tijdens het politieonderzoek afgelopen dagen naar de moord op Reduan B. zijn onder meer meerdere automatische- en handvuurwapens in beslag genomen.