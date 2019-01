'Doorbouwen vreugdevuur werd oogluikend toegestaan'

Onder toeziend oog van de politie is er in de nacht van 30 op 31 december doorgebouwd aan de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen, schrijft het AD. In die nacht kwamen er volgens een pallethandelaar nog zes vrachtwagens vol pallets bij. Dat zou aansluiten bij eerdere uitlatingen van burgemeester Krikke.

Tussen 23.00 en 0.00 uur werd er in het zicht gebouwd aan beide vuurstapels, die in de nieuwjaarsnacht een grote vonkenregen en meerdere branden veroorzaakten. ,,Vrachtwagens mochten eigenlijk niet het strand op. Dus toen hebben ze geprobeerd de politie om de tuin te leiden en dat is gelukt", zegt Aram Troost van het bedrijf Gebr. Troost pallethandel, dat pallets leverde aan Duindorp.

Volgens Troost zijn de vrachtwagens ,,nog tot in Poeldijk achtervolgd door de politie". ,,Maar we zijn niet aangesproken, niks. Ik geloof dat de politie juist een oogje dichtknijpt", zegt hij in de krant. Ook volgens een brandweerman die anoniem wil blijven, is het bouwen oogluikend toegestaan.