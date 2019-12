Er rijden wegens de harde wind tot zeker 16.00 uur maandagmiddag geen hogesnelheidstreinen over de spoorbrug over het Hollands Diep, meldt de treinverkeersleiding van ProRail via Twitter. Dat betekent dat het hsl-spoor tussen Rotterdam en Noord-Brabant in beide richtingen voorlopig gestremd is.

Het gewone treinverkeer rijdt wel.