Door Turkije gezochte drugssmokkelaar gepakt

Een door Turkije gezochte man is maandag aangehouden terwijl hij aan het werk was bij een bedrijf in Almere. De 36-jarige Turk is in zijn thuisland veroordeeld tot een celstraf van 13 jaar, nadat hij in 2013 op het vliegveld van Istanbul was aangehouden met zes kilo cocaïne en bijna vijftig kilo aan xtc.

De man had Turkije echter weten te ontvluchten en heeft de afgelopen jaren vermoedelijk doorgebracht in Zweden en Nederland, meldt het Openbaar Ministerie. De man zit vast. De uitleveringsprocedure loopt.