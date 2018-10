Een zestigjarige wielrenner die zondag bij Erp (Noord-Brabant) zwaargewond raakte door een aanrijding met een tractor is overleden, aldus de politie maandag. Bij het ongeval was een ook een 62-jarige wielrenner betrokken. Die raakte gewond en ligt in het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde zondagmorgen rond 08.00 uur op de Akkerweg, tussen Erp en Boerdonk.