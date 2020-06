Door Haagse brandweer uit water gehaalde zwemmer overleden

Een zwemmer die dinsdagmiddag door duikers van de brandweer uit het water bij de Trekvlietbrug in Den Haag is gehaald, is in het ziekenhuis overleden. Dat heeft de politie dinsdagavond gemeld.

De zwemmer was met twee anderen aan het zwemmen toen ze in de problemen kwamen. De twee andere zwemmers konden vrij snel gered worden, maar de derde bleef langere tijd vermist. Omstreeks 15.40 meldde de brandweer dat de derde zwemmer uit het water was gehaald en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis werd vervoerd.

De politie heeft de identiteit van de overleden zwemmer niet bekendgemaakt.