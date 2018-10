Door faillissement Lelystad is zieke baby de dupe

Flevoland is in en rep en roer nu het donderdag failliet verklaarde ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad definitief de poorten lijkt te sluiten. Voor zieke baby’s is geen plek meer. De raad van Lelystad, woensdag in spoedzitting bijeen, probeert te redden wat er te redden valt.

Kinderen die langere tijd in het ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad hadden moeten verblijven, worden overgeplaatst. Dat meldde het ziekenhuis woensdag. De verloskamers zijn gesloten en zwangere vrouwen moeten naar andere ziekenhuizen. De poliklinische apotheek van het ziekenhuis kan niet alle medicatie meer leveren. Er zijn verder noodmaatregelen getroffen om de patiëntveiligheid te garanderen. De spoedeisende hulp is open, maar het operatieschema is teruggebracht tot „direct medisch noodzakelijke operaties.”

IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard

Onacceptabel

Sluiting van het ziekenhuis in Lelystad zou onacceptabel zijn en tot levensbedreigende situaties kunnen leiden. Dat stelden de provincie Flevoland en de gemeenten in die provincie woensdag in reactie op de financiële problemen bij de IJsselmeerziekenhuizen.

In een verklaring wijzen de provincie en de gemeenten erop dat Flevoland een uitgestrekt gebied is en dat het halen van de wettelijke aanrijtijden nu al lastig is. „Met het wegvallen van het ziekenhuis wordt dit nog moeilijker en kan dit leiden tot levensbedreigende situaties”, aldus de verklaring.

Krap bij kas

Verder stellen de provincie en de gemeenten dat er in Lelystad veel mensen wonen die krap bij kas zitten. „Een deel van hen is niet in het bezit van een auto en kan ook de vervoerskosten naar andere ziekenhuizen, voor bijvoorbeeld het bezoeken van een ziek kind, niet betalen.”

Voor een keizersnede moet Urker vrouw nu stuk langer rijden

Burgemeester Ina Adema van Lelystad is in gesprek met minister Bruno Bruins (Medische Zorg) over het dreigende faillissement van het ziekenhuis. Dat zei ze woensdag tijdens een ingelaste raadsvergadering. „We kunnen alleen druk uitoefenen om te proberen om dit een halt toe te roepen”, aldus haar woordvoerder.

De raad in Lelystad wijst erop dat wegens de vergrijzing juist meer zorg nodig zal zijn en dat de reisafstand naar omliggende ziekenhuizen veel te groot wordt als het MC Zuiderzee in Lelystad wegvalt.

Serieus

Intussen lijkt er enige hoop te gloren voor het Lelystadse ziekenhuis, dat donderdag officieel failliet is verklaard. Er heeft zich woensdag „een partij” gemeld die serieus werk wil maken van het in de benen houden van het hospitaal, zei voorzitter Cees de Bruin van de cliëntenraad woensdagavond desgevraagd. De naam van de partij wil hij niet noemen. „Er wordt keihard gewerkt aan een serieus plan om het ziekenhuis voor een deel door te laten draaien. Daarbij wordt dan ook gebruikgemaakt van goede contacten met omliggende ziekenhuizen, zoals Isala in Zwolle en Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk.”

Voor het eveneens noodlijdende MC Slotervaart in Amsterdam ziet De Bruin geen doorstartmogelijkheden. Dat hospitaal besloot woensdag geen nieuwe patiënten meer op te nemen. De operatiekamers en intensive care blijven alleen operationeel voor patiënten die op dit moment in het ziekenhuis liggen.