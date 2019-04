Door droogte weinig tekenbeten 2e helft 2018

Door het warme en droge weer vanaf juli zijn in de tweede helft van vorig jaar opvallend weinig tekenbeten gemeld. In de eerste helft van 2018 was juist sprake van een recordaantal. Dat melden gezondheidsinstituut RIVM en Wageningen University. Teken kruipen bij warm en vooral droog weer dieper in de bodem om uitdroging te voorkomen, legt een woordvoerder van het RIVM uit.

Het aantal meldingen wordt bijgehouden op Tekenradar.nl. Over heel 2018 waren het er zo’n 8500. „Dat zijn er ongeveer net zoveel als gemiddeld in de vijf jaar ervoor. Op dit moment ligt het aantal meldingen weer rond het gemiddelde.”

Het rijksinstituut adviseert na een bezoek aan een park, bos of de duinen altijd op tekenbeten te controleren. Hoe sneller een teek wordt verwijderd, des te kleiner is de kans op besmetting met de ziekte van Lyme of andere aandoeningen die door de beestjes worden overgedragen. Elk jaar houden 1000 tot 2500 mensen daar langdurige klachten over.