Door dassen verzwakte dijk Dieden aangepakt

Een door dassen verzwakte dijk bij het Noord-Brabantse dorpje Dieden wordt hersteld. De dassenburcht wordt verwijderd en voor de dieren zelf wordt een „veilige opvang” geregeld, aldus waterschap Aa en Maas woensdag.

Het herstel van de dijk is nodig met het oog op de veiligheid, meldt het waterschap. „Het hoogwaterseizoen is begonnen en al wordt er op korte termijn geen hoogwater op de Maas verwacht, dat kan rond deze tijd snel gebeuren. En dan lopen we het risico op een dijkbreuk met als gevolg dat het land achter de dijk onder water loopt. Dat willen we koste wat kost voorkomen”, zegt William de Kleijn, bestuurder van het waterschap.

De burcht bleef onopgemerkt omdat de ingangen van de burcht zich in een nabijgelegen vervallen schuur bevonden. Die schuur wordt weggehaald. Het daadwerkelijke herstel aan de dijk begint komende maandag.

In het gebied van het waterschap zijn in totaal dertien dassenburchten. Als ze zitten op ongevaarlijke plekken, zoals nevendijken, kunnen ze blijven zitten. Beginnende burchten die wel risico’s opleveren, worden normaal gesproken al in een vroeg stadium verwijderd.

Inmiddels zijn twee dassen die in de burcht leefden, gevangen. De verwachting is dat er nog twee of drie dieren volgen. Voor de dassen is een nieuwe (kunst)burcht aangelegd in het buitengebied van Valkenswaard. Deze burcht is 2,5 meter hoog en circa 15 meter breed.