Door corona geraakte Chinezen achtste toeristengroep in Nederland

Chinese reisbureaus mogen per direct geen reispakketten meer aanbieden voor binnen- en buitenland, zo maakte de overheid van het land vrijdag bekend. Chinese toeristen vormen de grootste groep buitenlandse toeristen in de wereld. Ze weten ook Nederland steeds beter te vinden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2018 sliepen 285.000 Chinezen in Nederlandse hotels, de helft meer dan vijf jaar geleden. Daarmee staan ze achtste op de lijst van buitenlandse toeristen. Bijna de helft verbleef in Amsterdam. Er kwamen ruim tien keer meer Duitsers deze kant op, die hiermee de grootste toeristengroep vormen.

Het baart epidemiologen zorgen dat de uitbraak samenvalt met het Chinees nieuwjaar, komende zaterdag. Chinezen hebben een week vrij en bezoeken massaal de familie of gaan op reis. Het coronavirus kan zich daardoor verspreiden in binnen- en buitenland.

Nederland merkt doorgaans weinig van deze toerismegolf. Chinezen komen hier het liefst in de lente en zomer. In de eerste drie maanden van vorig jaar ontvingen Nederlandse hotels 55.000 gasten uit het Aziatische land. Een kwartaal later waren dat er 98.000.

Rond het nieuwjaarsfeest gaan 7 miljoen Chinezen op vakantie in het buitenland, schat COTRI, een onderzoeksbureau dat zich specialiseert in Chinees toerisme. Andere landen in Zuidoost-Azië zijn de populairste bestemmingen.