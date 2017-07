Door beveiligers aangehouden man overleden

Een 37-jarige man uit Heerlen die zondag onwel raakte toen hij in een ziekenhuis werd aangesproken door twee beveiligers, is zaterdag overleden. Dat meldt de politie.

De man werd afgelopen zondagnacht in een ziekenhuis in Geleen benaderd door het bewakingspersoneel omdat hij een verwarde indruk maakte. Ze wilden weten wat hij er op dat nachtelijke tijdstip kwam doen. De man werd door de beveiligers in bedwang gehouden en verloor toen het bewustzijn.

De politie probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd. Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de politie geeft voorlopig geen verdere informatie over de kwestie.