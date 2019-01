„Door bankje kan mijn 87-jarige vader bij graf van zijn vrouw zijn”

Toen de vrouw van Lucas Meijer (87) uit Stadskanaal zeven jaar geleden overleed, plaatsten zijn kinderen een bankje bij haar graf. Zo kon hij toch bij het graf van zijn vrouw zijn. De gemeente Stadskanaal wil het bankje nu echter laten verwijderen.

Dochter Coretta Meijer (48) begrijpt niet waarom de gemeente het bankje na zeven jaar plots weg wil hebben.

Vanuit het hele land regent het inmiddels steunbetuigingen en een petitie voor het bankje is al bijna 25.000 keer ondertekend.

Waarom is het bankje zo belangrijk voor uw vader?

„Voordat mijn moeder overleed, is zij erg lang ziek geweest. Iedere dag zorgde mijn vader voor haar.

Na haar overlijden ging hij dagelijks naar de begraafplaats om op zijn manier voor haar te blijven zorgen.

Hij is niet zo goed ter been meer, helemaal nadat hij zijn heup brak bij een val, en lang staan of op zijn rollator zitten gaat niet.

Met toestemming van medewerkers van de begraafplaats plaatsten we een bankje bij het graf van mijn moeder. Daardoor kan mijn vader alsnog bij haar graf zijn.”

Waarom wil de gemeente het bankje verwijderen?

„Zes jaar lang maakte de gemeente er geen probleem van.

Pas sinds we het oude en wat verrotte bankje vervingen door een nieuwe, wil de gemeente het bankje van mijn vader ineens weghalen.

De gemeente zei eerst dat ze bang was voor wildgroei en dat het gevaarlijk is, maar dat begrijp ik nog steeds niet echt.

Nu zeggen ze dat het op een ongeruimd graf staat, maar dat is nergens aan te zien. Niet dat we het bankje niet willen verplaatsen. Zo lang het maar in de buurt van mijn moeders graf staat.”

Wat vinden jullie van alle aandacht die het bankje krijgt?

„Overweldigend. We hadden daar nooit op gerekend. Het nieuws is ook niet op ons initiatief in de media gekomen, maar het is opgepikt door RTV Noord bij een raadsvergadering van de gemeente.

Ik vind het wel erg mooi dat mensen uit het hele land zich er zo om bekommeren. Mijn vader krijgt alle aandacht op sociale media allemaal niet mee.

Maar hij vindt het wel leuk dat de thuiszorgmedewerkers steeds tegen hem zeggen dat hij de beroemdste Stadskanaler van de week is.”

Wat is het vervolg in deze kwestie?

„De gemeente heeft aangegeven in gesprek te willen om er samen uit te komen. Alleen ben ik bang dat ze alleen de regels gaan uitleggen.

Aanstaande maandag is er een spoeddebat in de gemeenteraad over het bankje. Ons maakt het niet uit, zolang het bankje er maar blijft staan.”

Tips voor opmerkelijk plaatselijk nieuws? schijnwerpers@rd.nl.